Milad anticipó que la Roja no tendrá técnico hasta después del Mundial

El banco de la selección chilena seguirá vacante por varios meses más. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que la búsqueda de un nuevo director técnico no es una prioridad inmediata y estableció un plazo claro: La decisión se tomará una vez que finalice el Mundial de 2026.

Consultado sobre si habá un nuevo DT para los amistosos de marzo, Milad fue tajante con un rotundo "No". El mandamás del fútbol chileno explicó que la estrategia es esperar el "efecto dominó" que generan las grandes citas para acceder a mejores candidatos.

"Lo he dicho en reiteradas ocasiones. Después del Mundial se abrirán muchas posibilidades de entrenadores y tendremos un abanico que se adapte", declaró Milad, argumentando que el fin del torneo liberará a muchos profesionales de sus contratos actuales.

Además, el directivo delineó el perfil que buscan para el futuro entrenador de la Roja. "Que sepa del fútbol chileno, que tenga antecedentes, que haya tenido experiencia, que es muy importante, y también el manejo de las nuevas figuras que vienen, que necesitan y que se están fogueando cada día más", precisó.

Milad también se mostró optimista por el desarrollo de los futbolistas nacionales, vinculándolo directamente al futuro de la selección. "Me alegra que vayan saliendo jugadores al extranjero, eso quiere decir que van a llegar con una expertisse diferente y eso va a subir también el nivel de la selección chilena", concluyó.