Pablo Milad, aún presidente de la ANFP, habló tras las elecciones donde Jorge Uauy fue elegido como su sucesor y aprovechó de hacer un análisis del bajo rendimiento que tuvo La Roja bajo su gestión, y apuntó que nivel de la selección "depende de los jugadores que hay".

"Las selecciones se conforman con los jugadores y yo te diría que los jugadores forman un 80 por ciento. Se vio, con la generación dorada, diferentes técnicos con diferentes metodologías, y los chicos jugaban casi igual", sostuvo.

"Entonces, yo te puedo decir que las generaciones últimas no han estado acorde con lo esperado o si las comparamos con la generación dorada, está al debe", precisó.

Milad también apuntó a los clubes y señaló que "tienen que formar mejor, buscar más jugadores".

Por último, defendió la elección en su momento de Ricardo Gareca como seleccionador, señalando que "era el único que tenía currículum adecuado para asumir".

"Pero bueno, los resultados están a la vista. Nosotros no nos basamos en las opiniones de la gente, sino que vemos lo que hay en el mercado. Y Gareca en ese momento era lo mejor que teníamos en el mercado para venir a Chile", indicó.

"Ahora, no nos fue bien, nos fue fatal, nos fue mal. Creo que fue demasiado castigo salir último. Yo creo que no teníamos equipo para salir último", señaló, respecto a los resultados en las Clasificatorias.

Finalmente, concluyó que "ahora hay chicos que están saliendo adelante, que están teniendo sus, sus primeros pasos internacionales y queremos fortalecer eso y que ojalá que el nuevo directorio después fortalezca, mejore y complemente eso también".