Nicolás Córdova proyectó el Mundial sub 17 de Chile: "Podemos cumplir un buen papel"

El director técnico de la selección chilena y jefe de selecciones juveniles masculinas, Nicolás Córdova, valoró la clasificación de la Roja sub 17 al Mundial de Catar 2026 y destacó que el logro permitirá extender el proceso de preparación durante varios meses, con partidos internacionales y roce competitivo ante rivales de alto nivel.

"Muy contento por haber clasificado nuevamente al Sub 17. Creo que para el proyecto es muy importante que esté en estas instancias y sobre todo alargar el proceso siete u ocho meses más para la preparación, en partidos internacionales", señaló Córdova, quien remarcó que el torneo reunirá a "los mejores jugadores de la edad".

Chile quedó ubicado en el Grupo J del Mundial sub 17, donde enfrentará a Estados Unidos, Montenegro y Argelia. El entrenador asumió la complejidad del desafío, aunque sostuvo que el equipo tiene margen para competir: "Son obviamente rivales difíciles. Creo que podemos cumplir un buen papel".

El técnico chileno también comparó el escenario con el torneo anterior, en el que el seleccionado nacional compartió zona con Francia, y lamentó la eliminación pese a sumar cuatro puntos. "Fuimos la única selección que sacó cuatro puntos y no clasificó, por lo tanto esperamos poder ya jugar en las fases de muere-muere, que es lo que tenemos como objetivo con esta categoría", expresó.

Córdova subrayó que la presencia mundialista es clave para consolidar una línea de trabajo con futbolistas jóvenes, especialmente porque en esta categoría hay jugadores nacidos en 2010 y uno de 2011. "Eso significa que estos jugadores 2010 repiten su Sub 17 el próximo año. Es algo que ya se hizo el año anterior con Amaro Pérez y con Vicente Villegas", explicó.

El estratega destacó además que varios jugadores de la generación 2009 ya debutaron en primera división, algo que marca una diferencia respecto del proceso anterior. "Cuando debuta un chico que lo tenemos acá en la selección para nosotros es lo máximo porque sabemos que al final el que está ganando es el fútbol chileno", afirmó.

En esa línea, Córdova valoró el trabajo conjunto con los clubes y aseguró que el foco central del proyecto está en la formación de futbolistas para el alto rendimiento. "Todo lo que hacemos lo estamos haciendo en función del jugador y para el jugador. Hemos encontrado una respuesta de los clubes muy buena", sostuvo.

Finalmente, el jefe de selecciones juveniles masculinas llamó a los hinchas a acompañar a la sub 20 en el Estadio Nacional ante Brasil, en otro paso de la preparación juvenil chilena. "Estamos apostando a nivel juvenil a jugar lo más posible y contra los mejores rivales posibles, porque la única forma de crecer es la competencia con los mejores", cerró.