Nils Reichmuth encendió las alarmas en La Roja para los amistosos con Colombia

El volante Nils Reichmuth encendió las alarmas de la selección chilena de cara a los amistosos contra Colombia, ya que presentó molestias físicas en los entrenamientos en "Juan Pinto Durán".

Según información de Cooperativa Deportes, Reichmuth trabajó diferenciado este martes y no participó en una intensa práctica de táctica fija que dirigió Nicolás Córdova, ya que tiene una molestia leve en la rodilla.

La lesión no es de consideración para que sea liberado de la convocatoria, y el cuerpo técnico no quiere apurar su recuperación.

Ante esta molestia física, el objetivo es que Reichmuth, de 24 años, pueda estar disponible para el segundo amistoso con los colombianos.

El primer partido de La Roja y Colombia será el viernes 13 de noviembre en Cali, a las 21:00 horas (00:00 GMT); y el segundo amistoso está agendado para el martes 17, en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 20:00 horas (23:00 GMT).