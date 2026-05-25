Nils Reichmuth y su convocatoria a La Roja: "Es un sueño estar aquí"

Nils Reichmuth, gran novedad en la nómina de la selección chilena para los amistosos que disputará frente a Portugal y República Democrática del Congo por la fecha FIFA de junio, realizó sus primeras declaraciones en La Roja, manifestando su felicidad por ser citado por Nicolás Córdova.

"Estoy muy contento de estar aquí, es como un sueño. El equipo me trata muy bien y me hacen los días más fáciles", declaró Reichmuth.

El volante de origen suizo con madre chilena, quien actualmente milita en FC Thun, estuvo presente en los trabajos de la Roja que arrancaron este lunes en el complejo "Juan Pinto Durán" con miras a los cotejos de Europa.

Sobre cómo recibió el llamado de la selección, sostuvo: "Estaba sorprendido, pero muy feliz y orgulloso de representar a mi país. Estoy contento por mis primos que también están muy felices. He visto los partidos, los highlights y también cuando vino Nicolás (Córdova) a Suiza me explicó cómo quería jugar y la formación. Creo que estaba muy preparado para llegar aquí".

En cuanto a sus características en la cancha, comentó: "Mi posición favorita es el mediocampo, más hacia la derecha, para poder salir hacia el medio con mi pie izquierdo. Pienso que soy un jugador con mucha técnica, pero también miro a mis compañeros y tengo una buena pegada".

Por último, sobre sus metas en la Roja, Reichmuth enfatizó: "Yo miro el día a día, pero después también quiero ganar siempre con el equipo; clasificar a los grandes torneos, eso también es un objetivo".

Los amistosos de La Roja serán el sábado 6 de junio ante Portugal, a las 13:45 horas (17:45 GMT) en Oeiras; y el martes 9 se enfrentará a República Democrática del Congo, a las 10:00 horas (14:00 GMT) en Cádiz, España.