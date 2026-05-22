¿Quién es Nils Reichmuth, la gran novedad en la nómina de Córdova para La Roja?

El seleccionador interino Nicolás Córdova sorprendió durante este viernes presentando la nómina de La Roja para los amistosos de junio y, entre todos los nombres elegidos, destacó la presencia de un desconocido Nils Reichmuth.

El mediocampista de 24 años, que milita en FC Thun de Suiza, fue considerado por sus raíces nacionales gracias a su madre. Pese a defender a los helvéticos en categorías sub 17, 20 y 21; optó por el cambio de asociación ante la FIFA.

Formado en FC Zurich, el nacido en Zug tuvo un paso a préstamo por FC Wil 1900 antes de recalar en su actual club durante 2023, donde tiene contrato hasta 2028. En la presente temporada, el zurdo se consagró campeón de la Super League.

Reichmuth disputó 32 partidos, registrando cuatro goles y tres asistencias. Estas cifras se suman a su gran rendimiento en la temporada previa, donde anotó siete dianas y entregó cuatro pases de gol.

Con una estatura de 1.75 metros y la polifuncionalidad para jugar como interior o volante ofensivo, el jugador de ascendencia chilena asoma como una de las variantes para el duelo ante Portugal el 6 de junio y frente a RD del Congo el martes de dicho mes.