Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.8°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Pablo Milad confirmó que La Roja no jugará amistoso con España: "Tenían demasiadas ofertas"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile indicó que están negociando amistosos con otras selecciones europeas.

Pablo Milad confirmó que La Roja no jugará amistoso con España:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP, confirmó que La Roja no jugará un amistoso ante la selección de España previo al Mundial de Norteamérica, ya que el conjunto hispano recibió "otras ofertas".

"Lo de España nunca fue al cien por ciento. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones", declaró Milad.

"No se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México también le ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido", explicó el timonel del fútbol nacional.

Debido a esta situación, Milad indicó que "nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer en los próximos días, ya firmando los contratos correspondientes".

Finalmente, aseguró que "los rivales van a ser europeos, equipos que participan en el Mundial de forma directa".

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada