Pablo Milad confirmó que La Roja no jugará amistoso con España: "Tenían demasiadas ofertas"

Pablo Milad, presidente de la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP, confirmó que La Roja no jugará un amistoso ante la selección de España previo al Mundial de Norteamérica, ya que el conjunto hispano recibió "otras ofertas".

"Lo de España nunca fue al cien por ciento. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones", declaró Milad.

"No se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México también le ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido", explicó el timonel del fútbol nacional.

Debido a esta situación, Milad indicó que "nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer en los próximos días, ya firmando los contratos correspondientes".

Finalmente, aseguró que "los rivales van a ser europeos, equipos que participan en el Mundial de forma directa".