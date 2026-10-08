Padre de Vigouroux: "A Córdova nadie lo quiere, pero estoy agradecido por darle una oportunidad a mi hijo"

Pese a los cuestionamientos que han rodeado el interinato de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena, en el entorno del portero Lawrence Vigouroux solo existen palabras de gratitud hacia el estratega nacional.

Fue el propio padre del guardameta, Hirian Vigouroux, quien salió al paso de las críticas hacia el DT luego de que este le entregara la titularidad indiscutida al arquero de Swansea City en los partidos que la Roja ha disputado bajo su mando.

"Al entrenador Nicolás Córdova nadie lo quiere, pero a mí no me pasa eso. Lo conocí cuando jugamos con Portugal y estoy agradecido de Córdova porque le dio la oportunidad a mi hijo. A mí me cae muy bien", aseguró en diálogo con Las Últimas Noticias.

En esa misma línea, el progenitor del golero sostuvo que las buenas actuaciones de su hijo no le causan extrañeza: "Me ponen muy feliz sus atajadas, pero no hay nada que a mí me sorprenda, porque lo estoy viendo jugar desde que era un pendejo (sic), como desde los seis años. Sé que tiene mucho potencial y no es que quiera decir que mi hijo es el mejor, pero ahora, en Chile, Lawrence es lo mejorcito".

Por último, destacó las condiciones que tienen al futbolista de 1,94 metros consolidándose en el arco de La Roja. "Los comentarios de la gente, de periodistas, todos hablan muy bien de él, que juega bien con los pies, que tiene una reacción felina, que es alto (...) Cuando salta, pasa los tres metros", concluyó.