Problemas para la Roja: Estadio Nacional fue descartado para amistoso con Colombia

El Estadio Nacional fue descartado como escenario para el amistoso entre la selección chilena y Colombia, programado para este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas, debido a que la cancha del recinto de Ñuñoa no reúne las condiciones necesarias para albergar el encuentro de fecha FIFA.

Según informó Cooperativa Deportes, la inspección realizada este lunes confirmó que el campo de juego no estaba en condiciones de recibir el compromiso, pese a las mejoras que se habían comprometido durante los últimos días. Incluso el ministro del Deporte, Francisco Riveros, había expresado en nuestra emisora la semana pasada su confianza en que el recinto estaría disponible para el enfrentamiento.

Ante este escenario, la ANFP inició gestiones de urgencia y solicitó el Estadio Monumental para recibir el partido frente al conjunto colombiano, que viene de participar en el Mundial 2026. El recinto de Macul aparece como la principal alternativa, aunque todavía falta la confirmación oficial del cambio de escenario.

De esta manera, la Roja quedó a la espera de una resolución definitiva sobre el estadio que albergará el encuentro, previsto para las 20:00 horas de este martes, luego de que el estado del césped del Nacional obligara a modificar la planificación del amistoso internacional.