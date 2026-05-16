Ricardo Gareca: Chile está en un período de poca paciencia

El argentino Ricardo Gareca, exseleccionado de La Roja que falló en su proceso para llevar a Chile al Mundial de 2026, realizó un análisis sobre el momento que vive el equipo nacional y apuntó que hay "poca paciencia".

"Chile, para mí, está en un período de poca paciencia. Vino de una etapa muy linda, que ganó dos Copa América seguidas y tenían aspiraciones más importantes. Pero la realidad es que se fueron quedando y ahora están en un proceso de ansiedad, con el deseo de estar en momentos destacados que tuvieron", dijo el adiestrador en DSports Radio en Argentina.

Del mismo modo, Gareca insistió que "por eso, (los dirigentes) se apuran y los procesos se interrumpen. Tienen que encontrar un cuerpo técnico que encuentre una línea de juego, que los respalde; si no, va a ser muy difícil".

Gareca, actualmente sin equipo y como comentarista en varios medios argentinos, llegó en enero de 2024 a La Roja y sólo alcanzó a estar 17 meses, sin lograr su cometido en las Clasificatorias, solo logrando un triunfo oficial (cuatro en total, incluyendo amistosos).