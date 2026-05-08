Ricardo Gareca y su "mea culpa" por Arturo Vidal: "Me demoré en convocarlo, es un ídolo como Messi"

Ricardo Gareca, extécnico de la selección chilena, volvió a abordar la controversia que marcó gran parte de su proceso: el distanciamiento y posterior reconciliación con Arturo Vidal, y el "Tigre" reconoció que pudo haber cometido un error en los tiempos respecto al retorno del volante de Colo Colo al equipo nacional.

En conversación con ESPN Argentina, el estratega se refirió a las críticas que el mediocampista emitió a través de sus transmisiones de streaming mientras no era considerado. "Vidal en un momento se expresó. Tiene esos programas de streaming y hoy el jugador se expresa directamente. Yo lo entendí, él es un ídolo. Por ahí yo me demoré en convocarlo, entonces se expresó y fue bastante duro conmigo", admitió.

Pese a la tensión inicial, Gareca destacó la jerarquía del "King", comparando su estatus con el de los mejores del mundo: "Yo lo entendí, porque es un ídolo; es como Messi en Argentina, al igual que Alexis Sánchez y esos muchachos que le han dado mucho a la selección", comentó.

En esa misma línea, el entrenador valoró el impacto positivo que tuvo el volante una vez que se integró al grupo en noviembre de 2024. "A mí lo que me interesaba era que la selección despegara y cuando lo convoqué me di cuenta de que era un tipo positivo y realmente importante", sumó.

Más allá de los nombres propios, el técnico analizó la crisis de resultados que atraviesa el combinado nacional, apuntando a la falta de continuidad en la banca.

"Chile está en una etapa de recambio permanente de entrenadores que no le hace nada bien a la selección", disparó Gareca, añadiendo que "hay un momento en que tienen que decidirse por un entrenador y decir: 'este es el que elegimos y lo respaldamos por lo menos dos procesos'".