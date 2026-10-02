"Si con eso no me consideran, sigan con su interinato": Marco Antonio Figueroa se volvió a postular a La Roja

El técnico Marco Antonio Figueroa, hoy en Real Estelí de Nicaragua, volvió a manifestar públicamente su deseo de dirigir a la selección chilena, esta vez justo en medio de la incertidumbre sobre quién asumirá de forma definitiva la banca de La Roja ante el interinato de Nicolás Córdova

En conversación con DSports Chile, el estratega nacional sacó pecho por su rendimiento en el fútbol centroamericano: "Estuve casi cuatro años en una selección (Nicaragua). Dos veces los clasifiqué a la Copa de Oro, dos veces en primer lugar con un rendimiento alto", comenzó señalando.

En esa misma línea, el extécnico de Cobreloa y Universidad Católica candidateó su nombre con un claro dardo a los dirigentes: "Estuvimos a un punto de ir al Mundial, y entonces, si eso no ayuda para que me consideren en cierto momento para una conversación para ir a la selección, sigan con un interinato de un año y cuatro meses", fustigó.

Figueroa también abordó el proceso que lidera actualmente Nicolás Córdova y apuntó a la decisión de poblar las nóminas con futbolistas de escasa experiencia.

"Hay cosas que hay que tomar, no todo es malo (...) Yo lo dije en algún momento: la selección debe tener una mixtura de jugadores de categoría y jóvenes. Tú no puedes tener una selección joven porque le va a pasar lo que le está pasando ahora", analizó.

Finalmente, el "Fantasma" advirtió el complejo panorama que enfrenta Chile de cara a la reanudación de las Clasificatorias en septiembre de 2024.

"Van a tener que agarrar al 80 por ciento de esos muchachos para que lleguen a una Eliminatoria, pero ¿con qué técnico, con qué sistema, con qué metodología de trabajo? ¿Con qué ambición van a llegar los jugadores a una selección cuando tienes un interinato de un año y cuatro meses?", sentenció.