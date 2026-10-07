Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago9.2°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Vidal criticó el planteamiento de La Roja ante México en la primera parte: Hay que ser más agresivo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El "King" analizó la primera parte del amistoso en un "React" en vivo.

Vidal criticó el planteamiento de La Roja ante México en la primera parte: Hay que ser más agresivo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo e histórico de La Roja, analizó el primer tiempo del amistoso entre la selección chilena y México, y criticó el planteamiento defensivo del equipo de Nicolás Córdova, señalando que en el equipo debería ser más agresivo.

"En un partido amistoso tienes que mostrar un poquito más, ser más agresivo y buscar el gol", lanzó Vidal durante su reacción en en directo en Mega.

Si bien el "King" valoró el nivel defensivo de los jugadores de La Roja, apuntó que deberían estar ubicados lejos del arco de Lawrence Vigouroux.

"Chile se defiende muy bien, pero muy atrás. Pienso que podría hacerlo un poquito más arriba", explicó.

Por último, antes del inicio del segundo tiempo, Vidal incluso ocupó la pizarra para explicar la situación defensiva y señaló que presionar cerca del área permite evitar goles, pero queda mucho espacio para avanzar y anotar en el campo rival.

 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada