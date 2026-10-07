Vidal criticó el planteamiento de La Roja ante México en la primera parte: Hay que ser más agresivo

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo e histórico de La Roja, analizó el primer tiempo del amistoso entre la selección chilena y México, y criticó el planteamiento defensivo del equipo de Nicolás Córdova, señalando que en el equipo debería ser más agresivo.

"En un partido amistoso tienes que mostrar un poquito más, ser más agresivo y buscar el gol", lanzó Vidal durante su reacción en en directo en Mega.

Si bien el "King" valoró el nivel defensivo de los jugadores de La Roja, apuntó que deberían estar ubicados lejos del arco de Lawrence Vigouroux.

"Chile se defiende muy bien, pero muy atrás. Pienso que podría hacerlo un poquito más arriba", explicó.

Por último, antes del inicio del segundo tiempo, Vidal incluso ocupó la pizarra para explicar la situación defensiva y señaló que presionar cerca del área permite evitar goles, pero queda mucho espacio para avanzar y anotar en el campo rival.