Vidal tras la caída de La Roja con Colombia: "Agradecemos el esfuerzo, pero así no se puede"

Arturo Vidal, volante de Colo Colo e histórico bicampeón de América con La Roja, analizó en vivo la derrota de La Roja ante Colombia en Cali y lamentó el rendimiento de la selección, señalando que aún no hay un estilo de juego definido y que "así no se puede".

"Si este partido se da como eliminatoria, no te deja tan mal, pero es un amistoso, se vio muy poco", comenzó en su análisis el "King".

"Los primeros 25 minutos bien Chile, porque se defendió en todo momento, pero eso no te dice nada. Cualquier equipo se defiende con 10 jugadores y no sufre tanto. Lo que Chile tiene que hacer es bucar un funcionamiento, ir arriba, presionar, tener opciones. la pelota parada no es fuerte de los chilenos, hay que trabajar otras cosas", explicó.

Además, criticó las modificaciones de Nicolás Córdova para el segundo tiempo.

"No puede ser que con los cambios se desordene todo el trabajo. El segundo tiempo fue un enredo de cambios. Al final se ordenaron en los último cinco minutos", comentó.

Por último, concluyó que la actuación de Jonathan Villagra fue positiva, pero que "lo negativo es que todavía no sabemos a lo que jugamos".

"Agradecemos el esfuerzo, pero así no se puede", concluyó.