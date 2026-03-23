[VIDEO] Cuenta de la Copa América recordó un golazo de Humberto Suazo a Brasil en Venezuela

La cuenta oficial de la Copa América recordó en Instagram un notable golazo que anotó Humberto Suazo por la selección chilena, en un partido contra Brasil en el torneo de Venezuela en 2007.

Ese partido fue nefasto para La Roja, dirigida en ese entonces por Nelson Acosta, ya que el equipo nacional fue vapuleado por el Scratch, perdiendo por 6-1 el 7 de julio de 2007 en Puerto La Cruz, en los cuartos de final.

El gol de "Chupete" llegó en el minuto 76, cuando Chile estaba perdiendo por 5-0, con los goles de Juan, Julio Baptista, Robinho doblete ) y Josué.

Suazo exhibió todo su talento individual, le hizo un túnel a un defensa brasileño, y después la picó en la entrada del área, con un globito al arquero Doni, quien solo observó como la pelota entró al arco.

El sexto tanto de Brasil, nueve minutos después del gol de Suazo, fue de Vágner Love.