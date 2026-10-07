[VIDEO] Graves incidentes: Hinchas chilenos y mexicanos protagonizaron violenta pelea en Los Angeles

La sólida victoria por 2-0 de la selección chilena sobre México, en el cierre de su gira por Norteamérica, terminó con un lamentable y violento episodio en las tribunas del Memorial Coliseum de Los Angeles, el cual pasó inadvertido para las cámaras de la transmisión oficial.

Mientras los jugadores de La Roja celebraban el triunfo en la cancha, en las gradas se desató una fuerte gresca entre fanáticos chilenos y aztecas.

De acuerdo a lo reportado por el medio Récord de México, una vez escuchado el pitazo final, "seguidores de ambas selecciones se involucraron en una pelea en las gradas del inmueble californiano, donde se produjeron agresiones físicas y lanzamiento de objetos".

En los distintos registros que se viralizaron en redes sociales, se aprecia un duro intercambio de golpes de puño y el lanzamiento de vasos con líquidos, aprovechando que en el recinto estaba permitida la venta de alcohol.

La prensa local detalló además que el personal de seguridad del estadio tardó bastante tiempo en llegar al sector del conflicto, lo que permitió que la pelea siguiera escalando.

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