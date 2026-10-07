[VIDEO] Gutiérrez definió tras asistencia de Tapia y anotó para La Roja ante México

La Roja abrió la cuenta ante México en los primeros compases del segundo tiempo, con un gol de Maximiliano Gutiérrez en el Memorial Coliseum de Los Angeles, en California.

Gutiérrez mostró su velocidad y aprovechó una asistencia de Gonzalo Tapia para quedar solo ante el arquero Alex Padilla, y ganó el mano a mano para anotar el 0-1 parcial (55').

Revisa el gol de Gutiérrez para La Roja ante México: