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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Gutiérrez definió tras asistencia de Tapia y anotó para La Roja ante México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de Chile le ganó el mano a mano al arquero de México.

[VIDEO] Gutiérrez definió tras asistencia de Tapia y anotó para La Roja ante México
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La Roja abrió la cuenta ante México en los primeros compases del segundo tiempo, con un gol de Maximiliano Gutiérrez en el Memorial Coliseum de Los Angeles, en California.

Gutiérrez mostró su velocidad y aprovechó una asistencia de Gonzalo Tapia para quedar solo ante el arquero Alex Padilla, y ganó el mano a mano para anotar el 0-1 parcial (55').

Revisa el gol de Gutiérrez para La Roja ante México: 

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