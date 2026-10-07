Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
[VIDEO] Vicente Pizarro combinó con Darío Osorio y anotó un golazo ante México
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Autor: Redacción Cooperativa
El "Vicho" se lució para anotar el segundo de La Roja.
El "Vicho" se lució para anotar el segundo de La Roja.
La Roja aumentó a 2-0 la ventaja sobre México en California, en el tercer amistoso de la gira en Norteamérica, con un golazo de Vicente Pizarro.
El volante recuperó un balón en campo de los aztecas, y combinó con Darío Osorio, quien lo asistió con precisión y el "Vicho" definió con la zurda para el festejo de los chilenos.
Revisa el golazo de Pizarro ante México: