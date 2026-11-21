Coquimbo Unido extendió los festejos tras la obtención de la Copa de la Liga con un agónico triunfo por 2-1 frente a Everton, que en la fecha 28 de la Liga de Primera volvió a enredarse en la zona de Copa Sudamericana

Los "ruleteros" buscaron constantemente el arco "pirata" en el inicio. Emiliano Ramos tuvo un tiro en el poste y Nicolás Montiel logró abrir la cuenta con un cabezazo al minuto 8'.

Para lamento de los viñamarinos, Coquimbo reaccionó de inmediato con el empate de Luis Riveros a los 10'.

Ambos conjuntos tuvieron ocasiones de peligro en un entretenido compromiso que estuvo a punto de resolverse a favor de la visita sobre el final: Josué Ovalle anotaba el 2-1 para Everton a los 87', pero se anuló por un fuera de juego previo de Alan Medina.

Además de la conquista invalidada, los "Oro y Cielo" sufrieron otro mazazo con la mano penal de Joaquín Moya a falta de 30 segundos para el término del tiempo agregado. Lucas Pratto anotó a los 90+6' para culminar el encuentro y dejar los tres puntos en Coquimbo.

Así, los aurinegros sumaron su tercera victoria consecutiva y subieron momentáneamente al cuarto puesto con 41 puntos, aunque ya está clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores 2027 como "Chile 3".

En contraparte, Everton sumó su cuarto partido seguido sin victorias y puso en riesgo su ubicación en los puestos para la Sudamericana con 40 puntos; seguido por Palestino (38), que ya perdió ante Unión La Calera, y especialmente por Deportes Concepción (38) y Deportes La Serena (37), que aún deben jugar sus partidos del fin de semana.