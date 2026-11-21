Coquimbo Unido ganó en el último suspiro y complicó a Everton en zona de copas
Un penal en el cierre del tiempo adicional permitió el festejo "pirata" ante los "ruleteros".
Un penal en el cierre del tiempo adicional permitió el festejo "pirata" ante los "ruleteros".
Coquimbo Unido extendió los festejos tras la obtención de la Copa de la Liga con un agónico triunfo por 2-1 frente a Everton, que en la fecha 28 de la Liga de Primera volvió a enredarse en la zona de Copa Sudamericana
Los "ruleteros" buscaron constantemente el arco "pirata" en el inicio. Emiliano Ramos tuvo un tiro en el poste y Nicolás Montiel logró abrir la cuenta con un cabezazo al minuto 8'.
Para lamento de los viñamarinos, Coquimbo reaccionó de inmediato con el empate de Luis Riveros a los 10'.
Ambos conjuntos tuvieron ocasiones de peligro en un entretenido compromiso que estuvo a punto de resolverse a favor de la visita sobre el final: Josué Ovalle anotaba el 2-1 para Everton a los 87', pero se anuló por un fuera de juego previo de Alan Medina.
Además de la conquista invalidada, los "Oro y Cielo" sufrieron otro mazazo con la mano penal de Joaquín Moya a falta de 30 segundos para el término del tiempo agregado. Lucas Pratto anotó a los 90+6' para culminar el encuentro y dejar los tres puntos en Coquimbo.
Así, los aurinegros sumaron su tercera victoria consecutiva y subieron momentáneamente al cuarto puesto con 41 puntos, aunque ya está clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores 2027 como "Chile 3".
En contraparte, Everton sumó su cuarto partido seguido sin victorias y puso en riesgo su ubicación en los puestos para la Sudamericana con 40 puntos; seguido por Palestino (38), que ya perdió ante Unión La Calera, y especialmente por Deportes Concepción (38) y Deportes La Serena (37), que aún deben jugar sus partidos del fin de semana.