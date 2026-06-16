¿Y si te llama Milad? Jürgen Klopp se lució con camiseta de la selección chilena

Jürgen Klopp sorprendió en redes sociales al aparecer jugando pádel con una camiseta de la selección chilena, en una publicación donde agradeció los saludos por su cumpleaños y que rápidamente llamó la atención de los hinchas nacionales.

La imagen del exentrenador alemán de Liverpool generó inmediata reacción entre fanáticos chilenos, justo en un momento en que La Roja no cuenta con un técnico oficial y es dirigida de manera interina por Nicolás Córdova.

Entre bromas y deseos imposibles, varios usuarios aprovecharon la publicación para ilusionarse con una eventual llamada de Pablo Milad, presidente de la ANFP, aunque por ahora todo quedó en una divertida postal de Klopp vestido con los colores de la camiseta alternativa de Chile.