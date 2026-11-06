Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.5°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección colombiana

Dávinson Sánchez encabeza nómina de Colombia para enfrentar a Chile

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Néstor Lorenzo convocó a 26 futbolistas para los encuentros de noviembre, con el defensor de Galatasaray como referente y Luis Díaz como principal ausencia.

Dávinson Sánchez encabeza nómina de Colombia para enfrentar a Chile
 Agencia Xinhua
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dávinson Sánchez, defensor de Galatasaray, encabeza la nómina de 26 futbolistas que presentó el técnico Néstor Lorenzo para los dos amistosos que disputará la selección de Colombia ante Chile durante la fecha FIFA de noviembre.

El zaguero de 30 años aparece como uno de los principales referentes del conjunto "cafetero", que tendrá como ausencia más destacada al lesionado Luis Díaz.

Entre las novedades figuran Juan David Arizala, Daniel Mosquera y Camilo Mena, mientras que regresaron a la convocatoria Camilo Vargas, Devis Vásquez y Nelson Deossa.

También quedaron al margen Alvaro Montero, Kevin Castaño, Kevin Mier, Richard Ríos y Johan Mojica. Lorenzo aprovechará los compromisos para evaluar alternativas de cara a las próximas Clasificatorias y la Copa América de 2028.

Colombia recibirá a la selección chilena el viernes 13 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo encuentro se disputará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago.

La nómina de Colombia para enfrentar a Chile

Arqueros:

  • Aldair Quintana (Independiente del Valle - ECU)
  • Camilo Vargas (Atlas - MEX)
  • Devis Vásquez (Roma - ITA)

Defensas:

  • Juan David Arizala (Udinese - ITA)
  • Daniel Muñoz (Nottingham Forest - ENG)
  • Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR)
  • Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps - CAN)
  • Jhon Lucumí (Juventus - ITA)
  • Juan Cabal (Juventus - ITA)
  • Kevin Andrade (Zenit - RUS)
  • Samuel Velásquez (Atlético Nacional)

Volantes:

  • Daniel Arcila (León - MEX)
  • Gustavo Puerta (Olympiacos - GRE)
  • Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG)
  • Jhon Arias (Palmeiras - BRA)
  • Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)
  • Jhon Solís (Birmingham - ENG)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace - ENG)
  • Nelson Deossa (Real Betis - ESP)
  • Matías Orozco (Castellón - ESP)
  • Yáser Asprilla (Girona - ESP)

Delanteros:

  • Camilo Durán (Celtic - SCO)
  • Luis Suárez (Sporting - POR)
  • Oscar Perea (América - MEX)
  • Camilo Mena (Korona Kielce - POL)
  • Daniel Mosquera (Hellas Verona - ITA)

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada