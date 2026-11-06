Dávinson Sánchez encabeza nómina de Colombia para enfrentar a Chile

Dávinson Sánchez, defensor de Galatasaray, encabeza la nómina de 26 futbolistas que presentó el técnico Néstor Lorenzo para los dos amistosos que disputará la selección de Colombia ante Chile durante la fecha FIFA de noviembre.

El zaguero de 30 años aparece como uno de los principales referentes del conjunto "cafetero", que tendrá como ausencia más destacada al lesionado Luis Díaz.

Entre las novedades figuran Juan David Arizala, Daniel Mosquera y Camilo Mena, mientras que regresaron a la convocatoria Camilo Vargas, Devis Vásquez y Nelson Deossa.

También quedaron al margen Alvaro Montero, Kevin Castaño, Kevin Mier, Richard Ríos y Johan Mojica. Lorenzo aprovechará los compromisos para evaluar alternativas de cara a las próximas Clasificatorias y la Copa América de 2028.

Colombia recibirá a la selección chilena el viernes 13 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo encuentro se disputará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago.

La nómina de Colombia para enfrentar a Chile

Arqueros:

Aldair Quintana (Independiente del Valle - ECU)

Camilo Vargas (Atlas - MEX)

Devis Vásquez (Roma - ITA)

Defensas:

Juan David Arizala (Udinese - ITA)

Daniel Muñoz (Nottingham Forest - ENG)

Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR)

Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps - CAN)

Jhon Lucumí (Juventus - ITA)

Juan Cabal (Juventus - ITA)

Kevin Andrade (Zenit - RUS)

Samuel Velásquez (Atlético Nacional)

Volantes:

Daniel Arcila (León - MEX)

Gustavo Puerta (Olympiacos - GRE)

Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG)

Jhon Arias (Palmeiras - BRA)

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Jhon Solís (Birmingham - ENG)

Jefferson Lerma (Crystal Palace - ENG)

Nelson Deossa (Real Betis - ESP)

Matías Orozco (Castellón - ESP)

Yáser Asprilla (Girona - ESP)

Delanteros: