La nómina de la selección chilena para amistosos con Colombia

El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, entregó la nómina para los amistosos que la Roja sostendrá en la próxima fecha FIFA ante Colombia, agendados para el viernes 13 de noviembre, en Cali, y el martes 17 de noviembre, en Santiago.

Entre las principales novedades de la convocatoria aparecen Guillermo Maripán, de Inter de Porto Alegre, y Williams Alarcón, de Boca Juniors, quienes regresan a la selección chilena tras quedar fuera de la anterior nómina para la gira por Norteamérica. También se incorporan los delanteros Clemente Montes, de Universidad Católica, y Emiliano Ramos, de Everton.

En comparación con la convocatoria para los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, quedaron fuera Francisco Salinas, Marcelo Morales, Matías Sepúlveda, Marcelino Núñez y Leandro Hernández. Tampoco aparecen los tres futbolistas que participaron en calidad de invitados en aquella gira: Thomas Coulombe, Jetzen López y Zidane Yáñez.

Por otro lado, Córdova mantuvo a los tres arqueros de la convocatoria anterior: Lawrence Vigouroux, Brayan Cortés y Christian Bravo. También continúan jugadores como Darío Osorio, Lucas Cepeda, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Vicente Pizarro y Ben Brereton, entre otros.

La selección chilena llega a estos compromisos después de una gira por Norteamérica en la que cayó 1-0 ante Canadá y 4-2 frente a Estados Unidos, antes de cerrar su participación con una victoria 2-0 sobre México, gracias a los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

El primero de los amistosos ante Colombia se disputará el viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico "Pascual Guerrero" de Cali. El encuentro tendrá carácter benéfico, ya que la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto que afectó al país en agosto.

El segundo compromiso se jugará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, con lo que la Roja cerrará su calendario internacional de 2026. La programación televisiva contempla el encuentro a las 20:00 horas, aunque la federación colombiana todavía mantiene pendiente su confirmación oficial.

Revisa la nómina de la selección chilena

Arqueros

Lawrence Vigouroux (Swansea City AFC-GAL)

Brayan Cortés (Argentinos Jrs.-ARG)

Christian Bravo (Huachipato)

Defensas

Paulo Díaz (Atlanta United-USA)

Benjamín Kuscevic (Toronto FC-CAN)

Guillermo Maripán (Inter de Porto Alegre-BRA)

Iván Román (Colo Colo)

Jonathan Villagra (Colo Colo)

Felipe Faúndez (O'Higgins)

Gabriel Suazo (Sevilla FC-ESP)

Diego Ulloa (Colo Colo)

Volantes

Rodrigo Echeverría (Club León-MEX)

Williams Alarcón (Boca Juniors-ARG)

Felipe Loyola (Pisa-ITA)

Felipe Méndez (Colo Colo)

César Pérez (Defensa y Justicia-ARG)

Vicente Pizarro (Rosario Central-ARG)

Agustín Arce (Universidad de Chile)

Nils Reichmuth (FC Thun-SUI)

Delanteros