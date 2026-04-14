Ecuador sumó nuevo ensayo mundialista y confirmó amistoso ante Arabia Saudita

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este martes un nuevo desafío internacional para la selección de Ecuador en su camino hacia el Mundial 2026. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece disputará un encuentro amistoso frente a Arabia Saudita el próximo 30 de mayo en la ciudad estadounidense de Harrison, Nueva Jersey.

El duelo, que se llevará a cabo en el Estadio Sports Illustrated, tendrá un componente histórico para La Tri. Según destacó el propio ente rector del balompié ecuatoriano, este choque "marcará un momento especial en la historia de la selección", ya que representará su encuentro número 600 en enfrentamientos de categoría A, estadística que refleja sus 87 años de trayectoria internacional iniciada en 1938.

Para la escuadra sudamericana, que integra el Grupo E de la Copa del Mundo junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, este cotejo será la antesala de su último apronte preparatorio, fijado para el 7 de junio contra Guatemala en Columbus. Por su parte, el elenco árabe también aprovechará la instancia para afinar detalles de cara a su participación en el Grupo H, donde compartirá zona con España, Uruguay y Cabo Verde.

El combinado ecuatoriano llegará a esta gira norteamericana respaldado por un sólido presente bajo la conducción técnica de Beccacece. Desde el inicio de su proceso en septiembre de 2024, el equipo ha construido un invicto de 17 partidos, registrando en su historial reciente solo una caída ante Brasil por las eliminatorias sudamericanas, además de seis triunfos y once empates.

El estratega argentino adelantó que ya tiene definida la base de su plantel mundialista, asegurando la presencia de 20 jugadores para la cita que organizan Canadá, Estados Unidos y México. Los últimos seis cupos disponibles en la nómina definitiva se resolverán precisamente a partir del rendimiento mostrado en estos decisivos amistosos previos al debut oficial ante Costa de Marfil, programado para el 14 de junio.