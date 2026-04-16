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Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

Real Betis busca ante SC Braga las semifinales de la Europa League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue en vivo y online el encuentro que se juega en La Cartuja.

Real Betis busca ante SC Braga las semifinales de la Europa League
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Este jueves Real Betis enfrenta a SC Braga con la misión de sellar su inédito paso a semifinales de la Europa League.

Sigue el partido en vivo y online:

- Real Betis 2-1 SC Braga (1-1 en la ida), Entretiempo. Estadio La Cartuja. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

1-0: 13' Antony (BET); 2-0: 29' Abde Ezzalouli (BET); 2-1: 38' Pau Víctor (BRA)

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