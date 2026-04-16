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Real Betis busca ante SC Braga las semifinales de la Europa League
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue en vivo y online el encuentro que se juega en La Cartuja.
Sigue en vivo y online el encuentro que se juega en La Cartuja.
Este jueves Real Betis enfrenta a SC Braga con la misión de sellar su inédito paso a semifinales de la Europa League.
Sigue el partido en vivo y online:
- Real Betis 2-1 SC Braga (1-1 en la ida), Entretiempo. Estadio La Cartuja. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
1-0: 13' Antony (BET); 2-0: 29' Abde Ezzalouli (BET); 2-1: 38' Pau Víctor (BRA)