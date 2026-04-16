Gobierno busca seducir al PDG con su megarreforma, aunque Parisi ya le bajó el pulgar

El Gobierno busca seducir al Partido de la Gente (PDG) en la Cámara de Diputados a fin de obtener los votos necesarios para que se apruebe su polémico "plan de reconstrucción", pese a que el fundador de la tienda y excandidato presidencial, Franco Parisi, negó que entregarán su respaldo.

La correlación de fuerzas políticas en la instancia es muy ajustada, ya que el oficialismo y el Partido Nacional Libertario suman 76 votos; mientras que la oposición, la DC y el PDG tienen 79. Por lo tanto, el Ejecutivo debe buscar apoyos más allá de la derecha.

En este contexto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, recibió en su oficina al jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, pese a que Parisi señaló anteriormente a Radio 13c que su recomendación a la bancada será rechazar el proyecto, mientras que la noche del miércoles criticó en T13 que se formó "bastante apuradito y no está siendo analizado a cabalidad".

Sobre la reunión con Interior, Valenzuela aseguró que sólo se trata del inicio de un diálogo, puesto que "es importante que aquellas medidas que estén bien calculadas en Excel les pongamos un poquito de corazón".

"(Hay que) poner, sobre la mesa, sensibilidades que vayan en servicio de la gente que hoy le está costando llegar a fin de mes. Si nos presentan un proyecto donde no están recogidas algunas ideas que pueden ir en beneficio de ese grupo, está difícil poder avanzar", aseveró el diputado PDG.

"Nosotros no somos oposición, sino proposición. Recién iniciamos una conversación (con el Gobierno) y lo que voy a hacer es decirle a mis diputados que, por lo menos, haya una apertura al diálogo. Poniendo nuestras ideas sobre la mesa, recién vamos a ver si podemos tener una disposición distinta de la que habíamos encontrado hasta ahora", cerró Valenzuela.

Oposición se cohesiona contra megaproyecto y PC acusa chantaje

En tanto, representantes de los partidos opositores se reunieron en la sede del PS el día después de la presentación de la ley miscelánea, donde la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, acusó al Presidente Kast de haber hecho un "chantaje".

"Creo que lo primero es saber si, efectivamente, vamos a tener o no un debate, porque lo que anunció el Presidente ayer (la noche del miércoles, en cadena nacional) en términos de forma, es que cualquier persona que se niega a tramitar urgentemente este proyecto es obstruccionista y no está con las familias de Chile. Eso es un chantaje", reprochó.

Figueroa también criticó el relato del Ejecutivo que defiende que el plan de reconstrucción beneficiará, a la larga, a la clase media con mayor empleo y mayor riqueza a nivel país: "La política del chorreo se probó por años y décadas en Chile y en otras naciones del mundo, y fracasó", sostuvo.

"La desigualdad no se supera con estas políticas donde los únicos beneficiados, en el marco de una emergencia y una crisis provocada por este Gobierno, son los más protegidos, mientras que las familias trabajadoras quedan al descampado", expresó la secretaria general del PC.

En tanto, 60 alcaldes de oposición firmaron una carta donde también cuestionaron los anuncios del Ejecutivo, que "no abordan las necesidades de las grandes mayorías y optan por proteger el bolsillo de los que más tienen", además de "poner en riesgo" el Fondo Común Municipal por la posible eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores.