Quiroz ratifica límite a gratuidad universitaria, que se había dado por superado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló este jueves los alcances del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico anunciado por el Presidente José Antonio Kast y confirmó que se mantiene la idea de limitar la gratuidad universitaria, pese a que en las últimas horas autoridades de Gobierno habían dado tal medida por descartada.

Durante la exposición realizada en dependencias de la cartera, el secretario de Estado explicó que la restricción no estará definida por la edad de 30 años, que hasta ahora se había mencionado, sino por el tiempo transcurrido desde el egreso de la educación media.

"La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria", afirmó, lo que en la práctica se aproxima a los 30 años.

La inclusión de este punto marca un cambio respecto de lo señalado esta mañana, en Cooperativa, por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien había dado por superada esa controversia: "Es una discusión menos que vamos a tener en el Congreso".

Rebaja gradual del impuesto a las grandes empresas

En materia tributaria, el ministro Quiroz detalló la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, que pasará de 27% a 23% hacia 2029. Según explicó, la tasa se mantendrá en 27% en 2026, bajará a 25,5% en 2027, a 24% en 2028 y alcanzará el 23% en 2029.

El plan también considera la eliminación de contribuciones para adultos mayores de 65 años en su primera vivienda, medida cuya menor recaudación para los municipios será compensada a través de la Ley de Presupuestos.

Asimismo, se contempla un subsidio a la contratación para fomentar el empleo formal, el que disminuirá progresivamente hasta llegar a cero para remuneraciones superiores a 12 unidades tributarias mensuales (UTM).

Las medidas han generado debate entre economistas por su impacto fiscal. El economista Claudio Agostini advirtió que "la mayoría de las medidas son de menor recaudación tributaria en forma importante", y que el paquete "tiende a aumentar el déficit fiscal más que hacerlo converger".

Consultado por estos efectos, el ministro Quiroz señaló que los informes financieros con el detalle del impacto de las medidas serán dados a conocer en los próximos días.

En paralelo, desde Hacienda abordaron el alza en el precio de los combustibles, que acumula varias semanas consecutivas de incrementos. El subsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, afirmó que "el Gobierno mantiene diálogo con el sector del transporte de carga y reconoció el impacto en sus costos".