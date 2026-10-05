Marcelo Gallardo sigue sin ganar con Ecuador tras caída ante Panamá por penales

El técnico argentino Marcelo Gallardo prolongó su búsqueda del primer triunfo al mando de la selección de Ecuador, luego de que la Tri empatara 1-1 frente a Panamá y terminara cayendo por 7-6 en la definición a penales por el tercer puesto de la Copa Kirin 2026.

Gallardo asumió la banca ecuatoriana el pasado 23 de septiembre y todavía no consigue celebrar una victoria. Bajo su conducción, Ecuador fue vencido 3-0 por Corea del Sur, posteriormente cayó por penales frente a Japón tras empatar 0-0 y ahora volvió a perder mediante la misma vía ante Panamá.

El cuadro centroamericano abrió la cuenta a los 39 minutos mediante Josué Vergara, quien convirtió en su debut con la selección después de incorporarse al plantel apenas dos días antes del encuentro.

Gallardo reaccionó durante el entretiempo y realizó cuatro modificaciones simultáneas. La apuesta tuvo efecto rápidamente, ya que Juan Riquelme Angulo estableció el 1-1 a los 57' tras una rápida transición ofensiva.

La selección ecuatoriana dominó buena parte del complemento y generó numerosas ocasiones para quedarse con el encuentro, pero el arquero panameño Eddie Roberts sostuvo el empate y llevó la definición hasta los lanzamientos penales.

En la tanda fallaron Anthony Valencia para Ecuador y Alfredo Griffith para Panamá, antes de que Roberts detuviera el disparo de Angulo para sellar el triunfo panameño por 7-6 y dejar nuevamente sin victoria a Gallardo.