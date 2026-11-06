De luto: De la Fuente entregó nómina de España con homenaje a Jesús de Miguel y a las víctimas de Urda

En medio del luto que sacude al deporte ibérico, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer la nómina de la selección de España para la última fecha de la Liga de Naciones, instancia que estuvo marcada de principio a fin por un emotivo y sentido homenaje en memoria de Jesús de Miguel y de las víctimas del accidente de tren en Urda.

A través de un solemne registro audiovisual, el entrenador de los campeones del mundo, Luis de la Fuente, fue el encargado de ponerle voz a la citación de 26 futbolistas, transformando la lista en un tributo público hacia las familias golpeadas por ambas tragedias.

"El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego", comenzó expresando el seleccionador nacional.

El estratega hispano ha vivido de cerca el dolor de los hinchas: durante la jornada del jueves, el propio De la Fuente se trasladó hasta la localidad toledana de Navahermosa para asistir al funeral del atacante del CD Tenerife, despedido masivamente por su comunidad tras fallecer producto del fatal choque en la Segunda División.

En su alocución, el técnico apeló al poder social del balompié como un vehículo de sanación colectiva frente al sufrimiento.

"El fútbol es mucho más que 90 minutos o una victoria; es el motor que nos une. Nos unió para celebrar una Copa del Mundo con nuestras familias y nos tiene que unir hoy más que nunca en la adversidad", remarcó el DT.

Esta es la lista de España

Porteros

Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles.

Defensas

Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Mediocampistas

Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Álex Baena, Fermín López, Pablo Barrios, Marc Roca.

Delanteros