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Tópicos: Magazine | Personajes

Luis Gnecco llegaría a Londres como agregado cultural del presidente Kast

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor chileno se encuentra radicado en Europa tras enfrentar una denuncia por violencia intrafamiliar en su país.

Luis Gnecco llegaría a Londres como agregado cultural del presidente Kast
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El actor Luis Gnecco sería nombrado como nuevo agregado cultural en Londres por parte del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Según afirma El mostrador, el intérprete nacional fue escogido para este puesto aunque su nombre aún no ha sido confirmado por las autoridades pertinentes.

De acuerdo al citado medio el nombre de Gnecco ya fue informado al embajador Diego Paulsen.

En los últimos años Luis Gnecco se trasladó a España para radicarse allí, luego de experimentar problemas laborales en Chile a raíz de que fuera denunciado por violencia intrafamiliar por su expareja. "Chile me parece insoportable", dijo desde Europa hace algunos meses.

 

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