Eyzaguirre: "Yo no quiero que al Gobierno le vaya estupendo, pero tampoco quiero que capote"

El exministro Nicolás Eyzaguirre advirtió en El Primer Café una grave "incapacidad" del Gobierno de José Antonio Kast para resolver conflictos; aun cuando éstos no impliquen renuncias de fondo en cuestiones ideológicas.

"El tema del ministro (Fernando) Rabat no tiene nada que ver con discusiones programáticas de ninguna naturaleza. Tiene que ver con un problema de incapacidad de administrar los conflictos y tensiones que se generan por hechos que acaecen inevitablemente (al gobernar). Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿esto va a cambiar o el Gobierno va a seguir de porrazo en porrazo?", comentó el extitular de la Segpres en Cooperativa.

"Nadie quiere que en este país haya caos", continuó: "Yo no quiero que al Gobierno le vaya estupendo; quiero que le vaya razonable(mente bien) y la gente (a futuro) pueda decidir sin miedo si continuará esta coalición u otra. (...) El tema es que tampoco quiero que este Gobierno capote, pues, porque (si eso ocurre), con él capota el país", señaló.

En esa línea, insistió en preguntarse "qué capacidad efectiva hay (en el Ejecutivo) de prevalecer, cuando no se pueden administrar conflictos como éste (de Rabat), que nada tiene de programático ni de ideológico", y pese a ello, tiene al Ejecutivo cayendo en picada en las encuestas, en un contexto marcado además por una serie de problemas económicos.

Crecimiento "miserablemente bajo"

En este plano, Eyzaguirre opinó que la estrategia de la Administración Kast sólo "va a funcionar moderadamente".

"Este Gobierno no va a lograr reactivar bien la economía, porque el diagnóstico (con que partió) es equivocado", aseguró.

"Chile había dejado de crecer por razones que no tienen que ver con que la permisología se haya hecho insoportable -aunque yo estoy de acuerdo con disminuirla-, ni con que los impuestos estén en un nivel excesivo que impida la inversión, aunque yo (también) estaba de acuerdo con rebajar el impuesto corporativo, no así los impuestos a las personas", explicó.

Para el economista, "lo que va a ocurrir con la megarreforma es que va a mover la aguja, pero poquito. No obstante, como tuvimos un año 2026 pésimo, (de crecimiento) cero, el año siguiente será (en la comparación interanual) de 2,5 ó 3 por ciento, lo que se va a ser presentado como un éxito, pero 3 + 0 da un promedio de 1,5, que es miserablemente bajo".

"Desgraciadamente, como exministro de Hacienda, no creo de la mano con el ministro Quiroz vamos a ir al 4%. Eso no va a pasar... Soy amo de mi silencio y prisionero de mis palabras: no va a pasar", sentenció a propósito de la "ambiciosa" meta declarada por el actual jefe de la billetera fiscal.