DT de España explotó por críticas a Lamine Yamal: No tiene ningún privilegio

Luis de la Fuente, seleccionador de España, salió en defensa de Lamine Yamal y expresó su molestia por las informaciones que cuestionaron el compromiso del jugador de Barcelona, luego de que permaneció en su club para recuperarse de una lesión de rodilla y quedó fuera del partido contra República Checa por la Liga de Naciones.

"No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos. Además, tratamos a todos por igual y en estas dos ocasiones también. Lo habríamos hecho con cualquier otro jugador y los jugadores lo saben", aseguró el entrenador, quien descartó que exista un trato preferencial hacia el delantero.

De la Fuente también cuestionó duramente las versiones sobre una supuesta intención del futbolista de evitar el compromiso internacional: "A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento. Ante eso, yo me rebelo o trato de rebelarme. Igual he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa con datos cuál es la realidad", manifestó. "No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir", añadió.

Sobre la condición física de Yamal, explicó: "Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido. Tenía molestias en una rodilla. Se hizo un tratamiento habitual y una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en una rodilla. Invitaba a darle descanso". Por ello, decidió que permaneciera recuperándose en su club antes de incorporarse a la concentración.

Finalmente, el técnico se mostró optimista respecto de su disponibilidad para el encuentro del domingo frente a Inglaterra: "Hablé con él ayer y hoy. Igual que con Oyarzabal. La evolución es buena. Hoy ya estaba mejor, está haciendo una serie de ejercicios con su recuperador y con el club. Creemos, soy optimista, que el viernes va a estar con nosotros", concluyó.