Pedri: "Están Argentina y Francia, pero España también es favorita para el Mundial 2026"

El volante de FC Barcelona Pedri aseguró que "no es exagerado" considerar a España como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, aunque recalcó que este torneo "siempre es muy complicado" porque "hay grandes selecciones".

"Estará Argentina, actual campeona. Y también Inglaterra, Alemania, Francia y Brasil, que siempre son fuertes, pero nosotros también lo somos", comentó el futbolista español en una entrevista publicada por la revista Esquire.

En clave azulgrana, Pedri señaló que la llegada de Hansi Flick en el verano de 2024 "cambió muchas cosas dentro del club a nivel de seriedad", puesto que "le ha imprimido cierto carácter alemán", aunque destaca que el entrenador también es "muy familiar".

"Siempre está ayudándonos, dándonos consejos, sobre todo a nivel táctico", ha añadido el volante, que defendió el estilo del equipo: "Desde fuera puede parecer arriesgado por la línea defensiva tan adelantada y los espacios, pero si el equipo presiona arriba es muy difícil que el rival encuentre el hueco para filtrar el pase perfecto al delantero".

Pedri afirmó que "no será fácil", espera "repetir el triplete de la temporada pasada y ganar también la Champions".

Preguntado por los rivales más fuertes, señaló a PSG, Arsenal, Manchester City y Real Madrid, y agregó que Sporting de Portugal le "sorprendió para bien" en este inicio de temporada.

También admitió que "sin duda" le gustaría volver a jugar con Lionel Messi: "Es el mejor de la historia y me ayudó mucho el año que estuvimos juntos".