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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección española

[VIDEO] Emotivo momento: Periodistas ovacionaron a Dani Olmo por gesto solidario con Croacia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El seleccionado español dona el dos por ciento de su sueldo a la histórica ciudad desde que dejó Dinamo Zagreb.

[VIDEO] Emotivo momento: Periodistas ovacionaron a Dani Olmo por gesto solidario con Croacia
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Un emotivo momento se vivió ayer lunes en la previa del cruce entre España y Croacia, por la Liga de las Naciones, luego de que el futbolista Dani Olmo fuera ovacionado por los periodistas croatas presentes tras revelarse un significativo gesto humanitario.

El campeón del mundo con España recibió el reconocimiento espontáneo de los medios de comunicación luego de confirmarse que, desde su salida del fútbol croata, dona de manera constante el dos por ciento de su sueldo a la ciudad de Vukovar, localidad que sufrió una profunda devastación durante la Guerra de Croacia a principios de los años 90.

Olmo, quien dejó La Masia en su juventud para formarse y dar el salto profesional en Dinamo Zagreb —donde jugó entre 2014 y 2020 y aprendió a hablar croata fluido—, mantiene un estrecho lazo emocional con el país balcánico.

Al ser consultado sobre esta ayuda benéfica en la conferencia, el jugador respondió con humildad, lo que provocó que los profesionales de la prensa rompieran el protocolo habitual para dedicarle un cerrado y respetuoso aplauso.

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