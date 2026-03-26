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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección francesa

[VIDEO] Francia estiró su ventaja ante Brasil en Estados Unidos con un golazo de Hugo Ekitike

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero la picó ante la salida del arquero Ederson.

[VIDEO] Francia estiró su ventaja ante Brasil en Estados Unidos con un golazo de Hugo Ekitike
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Francia estiró su ventaja a 2-0 sobre Brasil en el amistoso internacional en Estados Unidos, preparatorio para el Mundial de 2026, con un golazo de Hugo Ekitike en el segundo tiempo.

El conjunto europeo aguantó bien la presión de Brasil, y tras gran acción colectiva, Michael Olise asistió a Ekitike, quien la picó ante la salida del arquero Ederson (65').

 

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