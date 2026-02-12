Thomas Tuchel renovó como director técnico de Inglaterra hasta 2028

El técnico alemán Thomas Tuchel renovó hasta 2028 su contrato como entrenador de la selección de Inglaterra.

Tuchel, quien llegó a la selección en enero de 2025 como sustituto de Gareth Southgate tras alcanzar y perder la final de la Eurocopa contra España, terminaba su contrato tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) decidió redoblar su confianza en el técnico antes de la cita mundialista con un nuevo contrato de dos años.

Este nuevo acuerdo le mantendrá en el cargo hasta después de la Eurocopa de 2028 que se disputará en Gran Bretaña e Irlanda.

Con esta renovación, Inglaterra quiere evitar las especulaciones que pueden saltar a la palestra antes y durante la disputa de la Copa del Mundo sobre el futuro del alemán, que a sus 52 años, sonaba como candidato a la banca de Manchester United.

Tuchel ha dirigido diez partidos en Inglaterra, con nueve triunfos y una sola derrota, contra Senegal en un amistoso. Además, ganó todos los partidos de clasificación al Mundial y lo hizo sin recibir un solo gol.

Inglaterra debutará en el Mundial el próximo 17 de junio contra Croacia y después se enfrentará a Ghana y Panamá. Sus próximos amistosos en marzo serán contra Uruguay y Japón.