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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección mexicana

El arquero mexicano Guillermo Ochoa confirmó su retiro tras el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El guardameta, recordado en Chile por el 7-0 en la Copa América Centenario, se ilusiona decir adiós en su sexta Copa del Mundo.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa confirmó su retiro tras el Mundial
 Photosport (Archivo)
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A sus 40 años, el arquero mexicano Guillermo Ochoa tomó la determinación de poner fin a su carrera una vez que finalice la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

El lunes recién pasado el golero había abierto la posibilidad señalando a la cadena TUDN que colgar los guantes "podría ser", esgrimiendo que "llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen 'lo hemos dado todo, lo has dejado todo'. Entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, mi cuerpo y mi familia están preparados".

Finalmente, este viernes Ochoa ratificó su retiro al compartir una publicación del periodista italiano Fabrizzo Romano que daba por cerrada la decisión.

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Siendo parte del selecto grupo de futbolistas con cinco convocatorias mundialistas, "Memo" se ilusiona con un sexto y último baile este 2026, aprovechando de paso que México es una de las sedes.

Ochoa fue convocado por primera vez en Alemania 2006 aunque no sumó minutos al igual que en Sudáfrica 2010. Ya para Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 fue el guardameta titular. En su palmarés cuenta con cuatro Copas Oro de la Concacaf y un bronce olímpico en Tokio 2020.

En cuanto a Chile, también se le recuerda como el arquero de México en la histórica goleada por 7-0 que le asestó La Roja en cuartos de final de la Copa América Centenario, en 2016.

"Es lógico que vienen jóvenes empujando, es parte de la vida del fútbol ¿por eso voy a dejar de pelear? no, para nada. Si me toca ir al Mundial, yo sé lo que es competir. Hasta el último día me voy a exigir, y si me toca jugar voy a estar listo. Si no me toca estaré listo, es normal y lo entendería", dijo en la mencionada entrevista con TUDN hace unos días.

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