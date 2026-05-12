Lucas Romero fue incluido entre los 55 reservados de Paraguay para el Mundial

El volante Lucas Romero, jugador de Universidad de Chile, fue incluido en la lista preliminar de 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026, pese a que no ha tenido demasiada continuidad en el cuadro azul.

La nómina fue confeccionada por el técnico Gustavo Alfaro, quien deberá reducir el listado a 26 convocados para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista definitiva será anunciada el lunes 1 de junio, en horario por confirmar.

Antes del viaje a Norteamérica, Paraguay jugará un amistoso de despedida contra Nicaragua el viernes 5 de junio en el Defensores del Chaco.

Luego afrontará el Grupo D del Mundial, donde enfrentará a Estados Unidos el 12 de junio, Turquía el 20 y Australia el 25.