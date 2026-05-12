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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección paraguaya

Lucas Romero fue incluido entre los 55 reservados de Paraguay para el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de Universidad de Chile fue considerado por Gustavo Alfaro antes de la nómina definitiva.

Lucas Romero fue incluido entre los 55 reservados de Paraguay para el Mundial
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El volante Lucas Romero, jugador de Universidad de Chile, fue incluido en la lista preliminar de 55 reservados de Paraguay para el Mundial 2026, pese a que no ha tenido demasiada continuidad en el cuadro azul.

La nómina fue confeccionada por el técnico Gustavo Alfaro, quien deberá reducir el listado a 26 convocados para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista definitiva será anunciada el lunes 1 de junio, en horario por confirmar.

Antes del viaje a Norteamérica, Paraguay jugará un amistoso de despedida contra Nicaragua el viernes 5 de junio en el Defensores del Chaco.

Luego afrontará el Grupo D del Mundial, donde enfrentará a Estados Unidos el 12 de junio, Turquía el 20 y Australia el 25.

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