Bernardo Silva será el nuevo capitán de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo

Bernardo Silva, mediocampista de Real Madrid, fue elegido como el nuevo capitán de la selección portuguesa luego del retiro de Cristiano Ronaldo, anunciado este jueves. El entrenador Jorge Jesús confirmó la decisión durante una conferencia de prensa en Oeiras, donde presentó la convocatoria para los próximos compromisos de la Liga de Naciones.

El seleccionador explicó que mantendrá el criterio de entregar la jineta al futbolista con mayor cantidad de partidos internacionales entre los convocados. En ese escenario, Silva asumirá la responsabilidad gracias a sus 115 presencias con Portugal, convirtiéndose en el sucesor del histórico delantero de 41 años.

Jesús también destacó el rendimiento del volante de 32 años en su primera temporada con Real Madrid, club al que llegó durante el último mercado de fichajes procedente de Manchester City.

"Está pasando por una buena etapa en Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", sostuvo el entrenador.

El técnico añadió que el mediocampista podrá "aportar su experiencia y la calidad que tiene como jugador" en una nueva etapa para el combinado portugués, que comenzará a disputar sus compromisos internacionales sin Cristiano Ronaldo.

Bernardo Silva integra la nómina de 28 futbolistas presentada por Jesús para enfrentar a Dinamarca y Gales por la Liga de Naciones. La designación del nuevo capitán se produjo un día después de que Cristiano comunicó su despedida de la selección, tras las diferencias que mantuvo con el cuerpo técnico y que provocaron su salida de la concentración del pasado 30 de septiembre.