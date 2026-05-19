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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección portuguesa

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de Portugal para su último Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de 41 años liderará al cuadro luso en la cita planetaria

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de Portugal para su último Mundial
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Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el técnico español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último del goleador histórico del fútbol planetario.

Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes.

Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

Esta lista será además la que se enfrente a la selección chilena el próximo 6 de junio en un amistoso previo a la Copa del Mundo.

Esta es la lista de Portugal

Porteros

  • Diogo Costa (Oporto, POR)
  • Rui Silva (Sporting, POR)
  • José Sá (Wolverhampton, ING)
  • Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR)

Defensas

  • Diogo Dalot (Manchester United, ING)
  • Matheus Nunes (Manchester City, ING)
  • Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR)
  • João Cancelo (FC Barcelona, ESP)
  • Nuno Mendes (PSG, FRA)
  • Gonçalo Inácio (Sporting, POR)
  • Rúben Dias (Manchester City, ING)
  • Tomás Araújo (Benfica, POR)
  • Renato Veiga (Villarreal, ESP)

Mediocampistas

  • Rúben Neves (Al Hilal, KSA)
  • Samú Costa (Mallorca, ESP)
  • João Neves (PSG, FRA)
  • Vitinha (PSG, FRA)
  • Bruno Fernandes (Man. United, ING)
  • Bernardo Silva (Man. City, ING)

Delanteros

  • João Félix (Al Nassr, KSA)
  • Francisco Trincão (Sporting, POR)
  • Francisco Conceição (Juventus, ITA)
  • Pedro Neto (Chelsea, ING)
  • Rafael Leão (AC Milan, ITA)
  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP)
  • Gonçalo Ramos (PSG, FRA)
  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA)

 

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