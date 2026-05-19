Cristiano Ronaldo encabeza la lista de Portugal para su último Mundial
El delantero de 41 años liderará al cuadro luso en la cita planetaria
El delantero de 41 años liderará al cuadro luso en la cita planetaria
Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el técnico español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último del goleador histórico del fútbol planetario.
Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes.
Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.
Esta lista será además la que se enfrente a la selección chilena el próximo 6 de junio en un amistoso previo a la Copa del Mundo.
Esta es la lista de Portugal
Porteros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros