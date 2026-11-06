Vitinha y João Félix lideran la primera convocatoria de Portugal sin Cristiano Ronaldo

Vitinha y João Félix encabezan la convocatoria de Portugal anunciada este viernes por el seleccionador Jorge Jesus para los próximos partidos de la Liga de las Naciones, la primera desde el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección.

En total, Jesus convocó a 28 jugadores para los partidos contra Dinamarca, en casa, el 14 de noviembre, y contra Gales, de visita, el 17.

Serán los dos últimos encuentros de la fase de grupos para Portugal, actual campeón de la competición, que lidera el grupo A4 y ya tiene asegurada la clasificación para la siguiente fase.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció este jueves su retiro de la selección portuguesa, de la que es el máximo goleador histórico, tras unas desavenencias con Jesus.

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