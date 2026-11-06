Ignacio Walker: "Tal vez se está desgranando el choclo de la ultraderecha internacional"

El exministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker advirtió en El Primer Café que una seguidilla de eventos internacionales acaecidos durante los últimos meses parece estar dando cuenta de una pérdida de poder de la ultraderecha que había logrado hacerse hegemónica en la última década.

Al analizar la crisis que el jueves llevó a la renuncia del presidente Santiago Peña, el excanciller recordó que "en todos los estudios de las últimas décadas, Paraguay ha aparecido -por lejos- como el Estado más corrupto de América Latina. En los últimos 20 años Venezuela entró a disputarle (la triste posición) con la dictadura corrupta de Nicolás Maduro, pero Paraguay siempre ha sido un país que encabeza los estudios sobre corrupción en América Latina".

"Santiago Peña -que renunció, pero todavía no se le acepta la renuncia y enfrenta un juicio político- hizo (en su dimisión) un discurso sobrio, interesante, en favor de la estabilidad democrática, pero evidentemente hay aquí un trasfondo de corrupción, de conflicto de interés, de falta de división entre lo público y lo privado", analizó el expresidente de la DC, hoy independiente.

Hecha esa primera aproximación, "yo quiero ir más allá de Paraguay y sugerir lo siguiente: tal vez estemos empezando a presenciar que se está desgranando el choclo de la ultraderecha internacional", señaló Walker.

"Demasiados casos"

El abogado planteó que "esto partió en abril, con la derrota de Viktor Orbán en Hungría, después de 16 años en el poder con el partido Fidesz. ¿Acusado de qué? De corrupción. Ahí asume Péter Magyar, que cree en la Unión Europea, en la democracia liberal, (luego de que) Viktor Orbán fue el estandarte de la democracia iliberal".

"Hace dos semanas, Lula derrota a Flávio Bolsonaro, a Jair Bolsonaro y a

la familia Bolsonaro, y recordemos que Jair Bolsonaro está cumpliendo una pena de 27 años de presidio por intento de golpe de Estado. La semana pasada perdieron los ultraderechistas nacionalistas en Serbia frente a a la lista de los estudiantes", y a ello se sumó, el martes, "la derrota estrepitosa de Trump y el trumpismo" en Estados Unidos.

"Yo no quiero sacar cuentas alegres, aunque estoy feliz, créanme, por la elección de Estados Unidos; no puedo más de felicidad", señaló Walker, que describió a Trump como "una pesadilla no solo en Estados Unidos, (sino también) en el mundo".

"Santiago Peña es parte de esta ultraderecha internacional. Entonces, dejo planteada esa idea: más allá de Paraguay, más allá de Brasil, más allá de Estados Unidos, más allá de Hungría, más allá de Serbia, tal vez se esté desgranando el choclo de la ultraderecha internacional, que es y ha sido durante los últimos 15 años la principal amenaza contra la democracia constitucional, contra la democracia liberal en el mundo. (El retroceso) lo estamos viendo en todos estos ejemplos... son demasiados casos en cuatro meses" como para que no estén implicando nada, argumentó.

El fenómeno es también relevante para nuestro país, pues "José Antonio Kast y el Partido Republicano (también) son parte de la ultraderecha internacional", aunque "no (lo es) necesariamente el Gobierno, porque ahí está Chile Vamos, la 'derechita cobarde', como la llamó el Partido Republicano", apuntó el exlíder falangista.