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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección uruguaya

Argentina comenzó la era post-Messi con derrota ante Uruguay en La Bombonera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de Diego Forlán celebró en la edición 198 del clásico del Río de La Plata.

Argentina comenzó la era post-Messi con derrota ante Uruguay en La Bombonera
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La selección de Uruguay amargó este viernes el comienzo de la era post-Messi de Argentina y consiguió una victoria por 1-2 en la edición 198 del Clásico del Río de La Plata, un partido amistoso jugado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

El equipo dirigido por Diego Forlán mostró una faceta dinámica y tomó la ventaja en la segunda parte, con un autogol de Leonardo Berardi (48') y un cabezazo de Maxi Araújo, tras un centro de Giorgian de Arrascaeta (54').

El descuento fue de Julián Alvarez, desmarcado en el área tras habilitación de Gianluca Prestianni (73').

Luego del gol de Alvarez, Uruguay ajustó sus líneas y se plantó de contragolpe ante una Argentina que no encontró la fórmula para empatar.

Esta derrota, además, es un mal inicio para el tercer período del técnico Lionel Scaloni, quien renovó su cargo hasta 2030.

En la segunda tanda de amistosos de la fecha FIFA, Argentina enfrentará a Costa Rica en Córdoba el martes 17 de noviembre; y en esa misma jornada, Uruguay recibirá a República Dominicana.

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