Presidio perpetuo a hombre que atacó con cuchillo a su expareja, hijo y exsuegros en Temuco

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Temuco (Región de La Araucanía) dictó presidio perpetuo simple contra un hombre de 58 años por parricidio frustrado, dos homicidios simples frustrados, femicidio frustrado y desacato, todos en contexto de violencia intrafamiliar.

Los hechos ocurrieron en 2024, cuando el condenado atacó con un arma cortopunzante a su hijo adolescente, su expareja y los padres de ella, dejando a uno de estos últimos con lesiones gravísimas, la pérdida de un ojo y en condición de postrado.

"Llegó hasta el domicilio de ellos y, premunido de un cuchillo, los atacó violentamente", explicó la fiscal Claudia Turra.

Otro fallo por VIF en Los Ríos

En tanto, la Fiscalía Regional de Los Ríos consiguió un veredicto condenatorio unánime contra un hombre por los delitos de femicidio tentado, maltrato habitual, desacato reiterado, lesiones menos graves y amenazas, todos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar en la comuna de Máfil.

El fiscal subrogante de la comuna, Eduardo Díaz, explicó que "la agresión consistió en intentar acabar con la vida de la víctima asfixiándola".

El TOP de Valdivia fijó para el próximo 19 de noviembre, a las 14:20 horas, la audiencia de lectura de sentencia.

Por el conjunto de los delitos, la Fiscalía de Los Ríos está solicitando penas que superan los 15 años de presidio efectivo.