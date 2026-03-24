¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Uruguay e Inglaterra en la fecha FIFA de marzo?

La selección uruguaya disputará su primer compromiso del 2026 frente a Inglaterra, en uno de los partidos destacados de la fecha FIFA de marzo, como preparación para la Copa del Mundo de Norteamérica.

El último encuentro de los dirigidos por Marcelo Bielsa no fue un buen apronte, ya que los charrúas fueron goleados por 5-1 a manos de Estados Unidos.

Por su parte, el último compromiso de la escuadra de los tres leones fue una victoria por 2-0 ante Albania en la última fecha de eliminatorias europeas.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 19 de junio de 2014, cuando se midieron por la fase de grupos del Mundial de Brasil. En el Arena Corinthians de Sao Paulo, Uruguay se impuso por 2-1.

¿Cuándo y dónde ver a Uruguay frente a Inglaterra?

El partido se disputará este viernes 27 de marzo a las 16:45 horas (19:45 GMT) en el Estadio Wembley.

Podrás seguir el encuentro en la transmisión televisiva de ESPN, y en streaming a través de la plataforma Disney+Premium.

También podrás seguir el resultado en Cooperativa.cl.