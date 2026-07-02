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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección uruguaya

Federico Valverde: "Asumo la responsabilidad de no haber cumplido con mi deber"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El seleccionado urguayo se refirió a la eliminación en fase de grupos.

Federico Valverde:
 EFE
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El capitán de la selección uruguaya de fútbol, Federico Valverde, se pronunció sobre la eliminación de La Celeste en la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026 y dijo sentir "una responsabilidad enorme por su país".

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes", escribió el capitán del Real Madrid en su cuenta de Instagram.

"Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura", continuó Valverde en su posteo y aclaró que "bajo ningún punto de vista" renunciará a representar a la selección de su país.

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