Federico Valverde: "Asumo la responsabilidad de no haber cumplido con mi deber"

El capitán de la selección uruguaya de fútbol, Federico Valverde, se pronunció sobre la eliminación de La Celeste en la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026 y dijo sentir "una responsabilidad enorme por su país".

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes", escribió el capitán del Real Madrid en su cuenta de Instagram.

"Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura", continuó Valverde en su posteo y aclaró que "bajo ningún punto de vista" renunciará a representar a la selección de su país.