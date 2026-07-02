"No dio alternativas": Alcaldesa Delfino criticó postura de Hacienda por exención de contribuciones

Tras una reunión en el Palacio de La Moneda con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, lamentó este jueves la falta de flexibilidad del Gobierno para discutir uno de los pilares de la megarreforma: la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años.

Los jefes comunales advierten que una exención universal para todo este grupo, sin considerar su patrimonio real, impactará en los presupuestos municipales y, por consecuencia, en los servicios esenciales que reciben los vecinos en sus barrios.

El encuentro con el equipo económico del Gobierno dejó un saldo negativo para los representantes de los municipios. Según explicó la alcaldesa Delfino a la salida de la cita, no hubo espacio para explorar mecanismos que protejan las arcas locales ante la posibilidad de una exención masiva del impuesto territorial.

"Pensamos que el Ejecutivo no dio alternativas, porque no se abrió. Y en materia de compensación, solo algunas alternativas para mejorar la recaudación en términos de patentes comerciales y derechos de aseo", señaló la jefa comunal, enfatizando que la negativa gubernamental obliga a buscar otras vías de diálogo político.

La alcaldesa Karina Delfino criticó que "el Ejecutivo no dio alternativas" tras reunirse con Hacienda por el pago de contribuciones. (FOTO: ATON)

Foco en el Senado

Ante el cierre de puertas en el Ejecutivo, los alcaldes han encontrado una recepción distinta en el Congreso.

La alcaldesa destacó que ya existen parlamentarios que consideran razonable el planteamiento de no desfinanciar a las municipalidades bajo una medida que, aseguran, podría beneficiar a sectores que no requieren el alivio económico.

"Creo que hoy la reunión que sostuvimos con la presidenta del Senado (Paulina Núñez) fue muy positiva. Creo que, además, hay senadores y senadoras que encuentran también sensata nuestra postura respecto a la focalización en materia de exención del pago de contribuciones", valoró.

Debido a esto, la autoridad comunal aseguró que "la conversación y el diálogo hoy desde los alcaldes y alcaldesas debe ser con esos senadores".

Justicia tributaria y focalización

La propuesta de los alcaldes no busca eliminar el beneficio para los adultos mayores, sino garantizar que este llegue a quienes realmente lo necesitan, evitando -advierten- un daño patrimonial a los municipios que dependen de estos ingresos para operar medidas como luminarias, recolección de basura y vigilancia.

"Creo que es simple lo que nosotros estamos diciendo: que paguen contribuciones quienes puedan pagar, que se dé este beneficio a quienes no puedan pagar. Hoy solamente el 5% de las personas mayores a nivel nacional, del total de personas mayores, paga contribuciones", precisó Delfino.

"Entonces creo que es importante que de ese 5% se estipule este beneficio para quienes no puedan pagar, porque eso sí va a afectar de menor manera a la recaudación de las municipalidades", puntualizó.

Finalmente, la autoridad comunal insistió en que esta mirada es compartida por un amplio bloque de alcaldes y legisladores que buscan que cualquier reforma "no afecte de manera significativa o tan significativa a la recaudación municipal".