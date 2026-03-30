Golpe para Bielsa: Uruguay perdió a Piquerez para el Mundial 2026

El futbolista uruguayo Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamento en su tobillo derecho y quedó descartado para participar en el Mundial 2026. El club brasileño Palmeiras informó este lunes que el lateral requiere una operación tras los exámenes médicos realizados durante la jornada dominical en Brasil, confirmando la gravedad de la dolencia contraída en el último periodo de preparación.

El percance ocurrió a los 14 minutos del encuentro amistoso disputado el pasado viernes ante Inglaterra en el Estadio de Wembley. El defensor de 27 años colisionó con el delantero británico Noni Madueke y abandonó el césped de Londres en camilla, situación que motivó su desconvocatoria inmediata por parte del argentino Marcelo Bielsa.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) monitoreará el proceso de recuperación del jugador en conjunto con el cuerpo médico de Palmeiras. Mientras tanto, el plantel uruguayo enfrenta este martes a Argelia en Turín, Italia, con la misión de reestructurar la línea defensiva previo al debut en el certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El representativo charrúa integra el Grupo H de la cita planetaria junto a las selecciones de España, Arabia Saudí y Cabo Verde. La ausencia de Joaquín Piquerez representó un desafío logístico para el cuerpo técnico en Uruguay, que ahora busca alternativas para cubrir la banda izquierda en los diversos Estadios de Norteamérica durante el mes de junio.