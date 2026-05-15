Con Vidal en la zaga: La alineación de Colo Colo para el desafío ante Ñublense
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Con una línea defensiva integrada por Arturo Vidal, esta es la alineación de Colo Colo para el desafío ante Ñublense en la Liga de Primera.
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