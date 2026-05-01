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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección uruguaya

Uruguay esperará por De Arrascaeta para el Mundial tras su operación de hombro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Celeste ya fijó postura ante la lesión del volante ofensivo.

Uruguay esperará por De Arrascaeta para el Mundial tras su operación de hombro
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Las alarmas en Uruguay se encendieron con la lesión y posterior operación del futbolista Giorgian de Arrascaeta a 46 días del debut en el Mundial 2026, aunque se abrió una luz de esperanza para la cita planetaria.

De Arrascaeta se fracturó la clavícula en el último duelo de Flamengo ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, cuando corrían 20 minutos de juego.

Tras la situación, el jueves recién pasado fue operado con éxito por el especialista Marcio Schieffer y comenzó su recuperación este viernes, tras el alta médica.

Desde la interna del seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa indicaron al diario El País que el área médica "se está encargando del tema" y evitaron dar por descartado al volante para la Copa del Mundo, pues su participación se evaluará "día a día".

El referido periódico uruguayo señaló que el tipo de intervención quirúrgica por la que pasó De Arrascaeta implica una recuperación rápida, pero estaría fuera del debut ante Arabia el 15 de junio. Con ese escenario, Uruguay espera poder tenerlo para la tierra derecha del torneo.

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