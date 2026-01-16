A la espera de un próximo desafío: los jugadores del Sifup que buscan club

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) presentó esta jornada la nómina oficial de su equipo, compuesto por jugadores libres en busca de un club, para disputar partidos amistosos durante el mes de enero.

Uno de los nombres más destacados de esta nómina es el brasileño de 31 años Sergio Santos, quien tuvo un importante paso por Audax Italiano en 2015. Al conocerse que el delantero se encuentra libre y en Chile, los hinchas itálicos no tardaron en pedir su fichaje para el club.

La lista de jugadores está compuesta por más de 40 futbolistas, quienes deberán disputar partidos amistosos el 17 contra Magallanes, el 21 frente a Unión La Calera, el 23 versus Cobresal y por último el 24 con Huachipato. Todos en el mes de enero.

Revisa la lista a continuación: